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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Çanakkale Zaferi Mesajı

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında; " Çanakkale Zaferi, bir daha dönmemek üzere cepheye koşan şanlı ecdadımızın yazmış olduğu dünyada emsali olmayan, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkının ortaya konduğu, dünya tarihine altın harflerle yazılan kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, dönemin imkansızlıklarına rağmen vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna hiçbir engel tanımayan ve fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin inanç ve azmiyle kazanılmış ve tüm dünyaya Türk milletinin kararlılığını göstermiştir. Çanakkale Zaferi'nde, farklı inançlara ve etnik kökenlere sahip olan vatan evlatları, tek yürek olmuş, omuz omuza mücadele etmiştir. Çanakkale'de gösterilen kahramanlık, birlik ve beraberlik ruhu, milletimizin ortak değerlerine olan inancımızı perçinlemiştir. Dün ' Çanakkale Geçilmez' diyen iradenin mirasçıları olan bizler; bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için Çanakkale ruhuyla kenetlenmekte, tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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