Vali Çiçek: 'Ben Afyon sevdalısı, ağışı olmayayım da ne olayım?'

AFYON (İHA) - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın vefalı bir kent olduğunu kaydederek, "Bu kent başka bir kent. Kendisine bir adım gelene adeta koşuyor. Ben Afyon sevdalısı ağışı olmayayım da ne olayım? Afyonkarahisar'dan ayrıldığım günü hiçbir zaman unutmam çünkü bugün benim evlilik yıl dönümüm" dedi.

Afyonkarahisar'dan, Kayseri Valiliği'ne atanan Vali Çiçek için veda yemeği verildi. Termal bir otelde gerçekleştirilen veda yemeğine Vali Çiçek'in yanı sıra kent protokol üyeleri, sivil toplum ve siyasi parti başkanları ile birlikte basın mensupları katıldı. Programda Vali Çiçek'in mesai arkadaşları adına ilk konuşmayı Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe yaptı. Boztepe konuşmasında, Vali Çiçek ile çalışmaktan onur duyduklarını ve kendisinin çalışma hızına ayak uydurmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Boztepe ayrıca Vali Çiçek öncülüğünde başlatılan projeleri devam ettirmek için uğraş vereceklerini de belirterek, "Sizleri Afyonkarahisarlılar çok sevdi, buradan sizleri sevgi seli ile uğurluyoruz. Afyonkarahisar'a yaptıklarınız için teşekkür ederim, yolunuz açık olsun" dedi.

"Afyonkarahisar'ı kalbimde götürüyorum"

Ardından kent protokolüne son kez seslenen Vali Çiçek, konuşmasının en zor konuşma olduğunu kaydetti. Afyonkarahisar'ın vefalı şehir olduğunu belirten Vali Çiçek, "Bu kent başka bir kent. Kendisine bir adım gelen adeta koşuyor. Elini tutanın elini sımsıkı tutuyor. Bu kentin inanılmaz bir vefası var. Ben Afyon sevdalısı ağışı olmayayım da ne olayım? Afyonkarahisar'dan ayrıldığım günü hiçbir zaman unutmam çünkü bugün benim evlilik yıl dönümüm. Memlekete hizmet aşkım, bulunduğum her görevde çok fazla çaba sarf ettim. Afyonkarahisar benim için bir sevda, çünkü ilk göz ağrım yani valilikte ilk görev yerim. İnanın Afyonkarahisar'ı kalbimde götürüyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel