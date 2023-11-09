Vali Çiçek: "Atatürk yıllarca kendisine karşı savaşmış olan düşmanından bile övgü dolu sözler alan bir lider olmuştur"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Atatürk yıllarca kendisine karşı savaşmış olan düşmanından bile övgü dolu sözler alan bir lider olmuştur" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Kasım mesajında şu ifadelere yer verdi:

"10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman, İstiklal mücadelemizin Büyük Önder'i, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85.yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 10 Kasım'lar, sadece Atatürk'ü anma değil o'nu anlama, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günlerdendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün ömrünü milletine adamış; bağımsız, çağdaş ve demokratik bir devlet kurabilmek için yaşamı boyunca mücadele etmiştir. Bu mücadelenin başarıya ulaşması ve modern bir millet ve güçlü bir devlet ortaya çıkarabilmek için olağanüstü bir gayretle çalışmıştır. Aziz Milletimizin Kurtuluş Savaşı'nı başarılı bir şekilde yöneten bir komutan olan Atatürk; gerek milli mücadele döneminde bir askeri deha, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra kararları ve eylemleri ile tüm dünyanın dikkatini ve takdirini üstünde toplayan, yıllarca kendisine karşı savaşmış olan düşmanından bile övgü dolu sözler alan bir lider olmuştur. Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden aldığımız ilham ve asil milletimizden almış olduğumuz güç ile ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için daha çok çalışacak, daha fazla gayret göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 85. yıldönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanları ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." - KAYSERİ