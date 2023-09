Vali Çiçek: "Ahilik teşkilatı, medeniyetimizin dünyaya armağan ettiği en büyük hediyelerden birisidir"

Ahilik Haftasının başlaması nedeniyle düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek ; "Ahilik teşkilatı, medeniyetimizin dünyaya armağan ettiği en büyük hediyelerden birisidir" dedi.

Hafta çerçevesinde düzenlenen etkinlikler; Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin (KESOB) Atatürk Heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Birlik Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki meslek odaları başkanları Vali Gökmen Çiçek, makamında kabul etti. Ahiliğin barındırdığı dürüstlük değerlerinin aslında Türk kültürünün ve İslam dinimizin özünde var olan ilkeler olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek, esnaflara başarılar diledi. Etkinlikler; Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nde devam etti. Burada düzenlenen törene; Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Garnizon Komutanı Tuğg. Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, İl Jandarma Komutanı Tugğ. Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, STK temsilcileri, oda başkanları ile vatandaşlar katıldı. Vali Gökmen Çiçek törende yapmış olduğu konuşmada, "Çok büyük bir medeniyet inşaa etmiş bir milletin evlatlarıyız. Medeniyetimizin dünyaya armağan ettiği en büyük hediyelerden birisi de Ahilik Teşkilatıdır. Aslında bizim tarihimiz her birisi birbirinin devamı şeklinde devam ediyor. Hacı Bektaş-ı Veli'nin" Eline, Beline, Diline Sahip Ol" cümlesi, Ahi Evran'da, "Gözünü, dilini, belini bağlı tut." şekline dönüşüyor. Aslında büyük bir medeniyetin bir silsile halinde devam ettiğini gösteriyor. Nevşehir'de Hacı Bektaş'ı Veli bunu söylerken, Kayseri'de, Kırşehir'de Ahi Evran aynı cümleyi farklı bir şekilde söylüyor" dedi Kayseri'nin, Ahilik Teşkilatının Türkiye'de en iyi yaşandığı yerlerin başında geldiğini belirten Vali Çiçek; "Ben buna bizzat şahit oldum. Asrın felaketinde, depremde Kayserili esnaflarımız adeta yağmur oldu yağdı. Esnaflarımız Kahramanmaraş'a hem yardım yolladılar, hem kendileri koşup geldiler. Aynı zamanda buradaki esnaflarımız da gelen depremzedelere yardımcı oldular." diye konuştu Vali Çiçek konuşmasının devamında, "Kayseri Valisi olmak her zaman onur verici, gurur vericidir. Ama deprem bölgesinde gördüm ki, Kayseri Valisi olmak aynı zamanda çok büyük bir güç, Kayseri'de yaşamak çok büyük bir güç. Deprem bölgesinde yaptıkları için esnaflarımıza, Kayserili hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Ahi kültürü ile yoğrulan ve Ahilik ahlakıyla ahlaklanan ticaret şehri Kayserimizde kutlamaya başladığımız, 'Ahilik Haftası'nın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından 'Yılın Ahisi' seçilen Hüsamettin Öktem'e ödülü Vali Gökmen Çiçek tarafından verildi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da, "Böylesine önemli bir hazineyi canlı ve diri tutmalıyız. Toplum olarak, devletimizin kurum ve kuruluşları olarak topyekün bir şekilde Ahilik anlayışına sıkı sıkıya sarılmalı, gelecek nesillerimize taşımak için gayret göstermeliyiz. Ahilik anlamı kardeş olan Ahi kelimesinden gelmektedir. Milletçe yaşadığımız onca sorun ve sıkıntı karşısında, toplumumuzun gencinden yaşlısına kadar her birinin nasıl büyük bir kuvvetle kenetlendiğini, birlik ve beraberlik içinde sergilediği dayanışma ve yardımlaşmayla yaraların nasıl sarıldığını tüm dünya gördü. İşte bu birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın temeli yüzyıllar önce Ahi Evran ve Ahilik teşkilatı tarafından atılmıştır. Bu şuur ve ruhla çalışarak, şehrimizin esnaf ve sanatkarına dün ve bugün sahip çıktığımız gibi yarın da sahip çıkmalıyız. Derdiyle dertlenmeli, mutluluğuyla mutlu olmalı her zaman birlik ve beraberlik duygusuyla yan yana olmalıyız. Merkez ve ilçe olmak üzere 41 odayı bünyesinde barındıran Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bizler daima esnaf ve sanatkarımızın arkasında ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayserili esnafın, ahiliğin gerektirdiği tüm vasıfları özünde taşıdığını ifade eden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Kayserimiz ahilik kültürünü en iyi yaşayan ve yaşatan bir şehir. 'Müşteri velinimetimizdir' olgusunu en iyi uygulayan bir esnaf ve ticaret kesimimiz var. Paylaşımcı ve hayırsever kimliğimizde Ahilik kültüründen gelmektedir. Alın teri olmadan helal kazancın olmayacağına inanan insanımız helal olmayanı hiçbir zaman tercih etmemiştir. Ahi, devletine vergisini, milletine zekatını eksiksiz veren kişidir" diye konuştu.

Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı da, "Ahilik anlayışı, aziz milletimizin tarih sahnesine çıktığı ve özellikle İslamiyeti benimsediği günlerden itibaren önemsediği kardeşlik, cömertlik gibi birçok hasleti yaşatmıştır" şeklinde konuştu.

Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise kutlamalarda emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ