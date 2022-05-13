Vali Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği'nden, Kayseri Valiliği'ne atanan Vali Gökmen Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek.
KAYSERİ (İHA) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği'nden, Kayseri Valiliği'ne atanan Vali Gökmen Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek.
Kentte görev yaptığı 2 yıl boyunca adından sıkça söz ettiren Vali Çiçek, 18 Mayıs Çarşamba günü kente veda edecek. Vali Çiçek'in, Afyonkarahisar Valiliği önünden uğurlanacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı / Yerel