Vali Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek - Haberler

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Vali Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği'nden, Kayseri Valiliği'ne atanan Vali Gökmen Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek.

KAYSERİ (İHA) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği'nden, Kayseri Valiliği'ne atanan Vali Gökmen Çiçek 18 Mayıs ta kente veda edecek.

Kentte görev yaptığı 2 yıl boyunca adından sıkça söz ettiren Vali Çiçek, 18 Mayıs Çarşamba günü kente veda edecek. Vali Çiçek'in, Afyonkarahisar Valiliği önünden uğurlanacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek, Karahisar, 18 mayıs, Kayseri, Yerel, Haberler

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