Vali Çiçek: "15 Temmuz dirilişin sembolüdür" - Haberler

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Vali Çiçek: "15 Temmuz dirilişin sembolüdür"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Çiçek: '15 Temmuz dirilişin sembolüdür'

Kayseri Valisi Vali Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz dirilişin sembolüdür" dedi.

Kayseri Valisi Vali Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz dirilişin sembolüdür" dedi.

Vali Çiçek mesajında şunları belirtti:

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin aziz milletimiz ve güvelik güçlerimizin destansı mücadelesi ve direnişi ile bertaraf edilmesinin ve demokrasi zaferimizin 6. Yıl dönümüzdeyiz. Türk milleti, 15 Temmuz gecesi tarihinde hiç karşılaşmadığı, alçak bir darbe girişimine maruz kaldı. Devlet içerisinde konuşlanmış bir grup hain, kendi halkına silah doğrulttu. Bugün gururla kutladığımız 15 Temmuz, dirilişin sembolüdür. O gece vatanını savunmak için sokaklara çıkan 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız adeta bir Çanakkale, bir Kurtuluş Savaşı ruhu içerisinde bu vatanı kimseye bırakmayacaklarını göstermişlerdir. Bugün birlik ve beraberliğin, millet olmanın, Demokrasiye ve bağımsızlığa olan inancın yeniden yeşerdiği bir gün. Bugün iradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan bir milletin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği bir gündür. Bugün, 21. Yüzyılda bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt'ten Milli Mücadeleye, 15 Temmuz'dan sınır dışı harekatlara kadar kutsal Anadolu toprağını canıyla kanıyla bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizin bıraktığı bu mirası yani Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, kalkındırmak ve güçlendirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, 6 yıl önce bugün bu destana adını yazdıran kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah bu ülkeyi bir daha böyle hainlikle imtihan etmesin." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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