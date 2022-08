Vali Çiçek: '120 haneye evde bakım hizmeti veriyoruz'

Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Kaymakamlığı'nın başlatmış "Temiz Ev, Sağlıklı Hayat Vefa" projesi çerçevesinde, evde bakım hizmeti alan vatandaşları ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilk olarak, evde bakım hizmetinden yararlanan, Hüseyin Tanrıkılıcı'nı ziyaret etti. Hüseyin Tanrıkılıcı ile bir süre sohbet eden Vali Çiçek, devletimizin her vatandaşımızın yanında olduğunu belirterek, "Her neye ihtiyacınız olursa olsun sizlere bir telefon kadar yakınız, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve bütün kurum ve kuruluşlarımız sizlerin hizmetindedir" diye konuştu. Vali Çiçek'in ikinci adresi, evde bakım hizmetinden yararlanan Şemsi Yıldız'ın evi oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Çiçek, "Bizler de sizlerin bir evladıyız, her zaman yanınızdayız" dedi.

Ziyaretler sonrasında proje hakkında bilgiler veren Vali Çiçek şunları kaydetti;

"Temiz Ev, Sağlıklı Hayat Vefa" projesi, Melikgazi Kaymakamlığımızın yapmış olduğu bir proje, bu proje ile toplam dokuz kişiden oluşan üç ayrı ekibimiz, yüz yirmi haneye hizmet veriyor, her ekip günlük iki haneye gidiyor, projemizin amacı, 65 yaş üstü, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımıza hizmet etmek. Bu projeye emek veren Kaymakamımıza ve personellerimize teşekkür ediyorum."

Vali Çiçek'in ziyaretine, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'da katıldı. - KAYSERİ