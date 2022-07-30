Vali Cevdet Atay yıl sonu gösterilerine katıldı - Haberler

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Vali Cevdet Atay yıl sonu gösterilerine katıldı

Vali Cevdet Atay yıl sonu gösterilerine katıldı

Düzce Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin yıl sonu gösterilerine katılan Vali Cevdet Atay, gösterileri yakından takip etti.

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Düzce Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin yıl sonu gösterilerine katılan Vali Cevdet Atay, gösterileri yakından takip etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin hazırlamış olduğu yıl sonu etkinliğine katıldı. Öğrencilerin yıl sonu töreni gösterilerini yakından takip eden Atay hem anılardan oluşturulan fotoğraf sergisini inceledi hem de katılım belgesi alan öğrencileri tebrik etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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