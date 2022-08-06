Vali Cevdet Atay, köylüler ile buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova'nın Halilbey köyünde köylüler ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinlemek üzere her hafta düzenli olarak köy ziyaretlerini gerçekleştiren Düzce Valisi Cevdet Atay, son olarak Gümüşova'da Halilbey köyünü ziyaret etti. Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başta olmak üzere kurum amirleri ile birlikte köy meydanında köy halkı ile bir araya gelen Vali Atay, köylülerin sorun ve sıkıntılarının yanı sıra istek ile taleplerini dinledi. - DÜZCE