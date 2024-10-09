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Vali Çelik, Şehit Ömer Halisdemir'in Babasını Hastanede Ziyaret Etti

Vali Çelik, Şehit Ömer Halisdemir'in Babasını Hastanede Ziyaret Etti
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Niğde Valisi Cahit Çelik, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasan Hüseyin Halisdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyo olan Hasan Hüseyin Halisdemir'i ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan ve hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan'ın da eşlik ettiği ziyarette Hasan Hüseyin Halisdemir'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Çelik, hastanede tedavi gören diğer hastalarları da ziyaret etti.

Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anjiyo olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Halisdemir Yerel Haberler Politika Hastane Yerel Baba

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