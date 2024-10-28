Vali Çelik'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

"Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz" diyen Vali Çelik mesajında şunları söyledi; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesiyle kazanılan Cumhuriyet, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin en değerli sembolüdür. Bu yönetim şekli, aynı zamanda Türk milletinin çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma azminin de en güçlü ifadesidir. Bugün bizlere düşen görev, bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla ülkemiz eğitim, sağlık ve sanayi alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Eğitimde fırsat eşitliğini artırarak, geleceğimizin teminatı gençlerimizi bilgi ve beceriyle donatmak için büyük yatırımlar yapılmaktadır. Sağlık alanında vatandaşlarımızın her şartta modern sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakta, toplum sağlığını koruma amacını taşımaktayız. Sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler ise Türkiye'yi bölgesinde stratejik bir güç haline getirmiş, bu alandaki ilerlemeler ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkılar sunmuştur."

"Aydınlık bir geleceğe yürümek için gayret göstermekteyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin her alanda gelişim yolculuğunun hızla sürdüğünü ifade eden Vali Cahit Çelik, bu süreçte hayata geçirilen ulusal ve yerel projelerin, güçlü bir gelecek inşa etme inancını pekiştirdiğini belirtti. Vali Çelik; "Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı kalarak sürdürülen bu projeler, milletimizin refahını artırırken, ülkemizin uluslararası alanda saygınlığını da güçlendirmektedir. Bu istikamette kararlılıkla ilerlerken, ülkemizin her alanda daha aydınlık bir geleceğe yürümesi için gayret göstermekteyiz. Bu anlamlı günde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE