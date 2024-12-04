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Vali Çelik: 'Sevgi tüm engelleri aşar'

Vali Çelik: 'Sevgi tüm engelleri aşar'
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Hakkari Valisi Ali Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Sevgiyi vurgulayan Vali Çelik, empati ve anlayışla engellerin aşılabileceğini belirtti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik, hayattaki en değerli şeyin sevgi olduğunu belirterek, "Sevgi tüm engelleri aşar" dedi.

Vali Ali Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte Vali Çelik, katılımcılarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Burada konuşan Vali Çelik, "Hayattaki en değerli şey sevgidir. Sevgi iyileştirir, kelimesinin vücut bulmuş halini ailelerimizde görüyoruz. Devletimizin sağladığı imkanlar sizlere ciddi anlamda destek sağlıyor; ancak önemli olan, bir ve beraber olarak bu mücadeleyi ailenin bütün fertleriyle birlikte yürütmenizdir. Hepinizi ve ailelerinizi bu emeklerinizden dolayı tebrik ediyorum. Rabbim mücadelenizi kolaylaştırsın. Engelli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. 3 Aralık vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Amacımız, engelli bireylerimizin hayatındaki zorlukları ortadan kaldıracak iradeyi ve farkındalığı toplumun diğer kesimlerine anlatmaktır. Birçok alanda engelleri hep birlikte kaldırmak gerekiyor. Hayatın her parçasında karşılaşılabilecek bu durum, empati ve anlayışla daha kolay aşılabilir. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Bizler de bu anlayışla engelli bireylerimize engelsiz bir yaşam sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Programa Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullaoğlu ve engelliler katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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