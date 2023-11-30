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Vali Çelik, Şehit Korkmaz'ın mevlit programına katıldı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şehit Nedim Korkmaz'ın mevlit programına katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şehit Nedim Korkmaz'ın mevlit programına katıldı.

1 Aralık 2022 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Metina Vadisi ile Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Amediye ilçesi kırsalındaki Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Hakkarili 25 yaşındaki Bordo Bereli Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için Gazi Mahallesi'nde ikamet eden babası Ramazan Korkmaz tarafından Hacı İsmail Demirci Camii'nde mevlit verildi. Mevlit programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Program bitiminde şehidin babası Ramazan Korkmaz'a desteklerini belirten Vali Çelik, aileye ve yakınlarına sabır diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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