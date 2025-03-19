İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Vali Çelik, şehit aileleri ile bir araya geldi

Vali Çelik, şehit aileleri ile bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik ve protokol üyeleri ile birlikte şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik ve protokol üyeleri ile birlikte şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Programda şehit aileleri ile yakından ilgilenen Vali Cahit Çelik, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle anarak, gazilerin fedakarlıklarının da asla unutulmayacağını vurguladı. Vali Çelik konuşmasında, "Vatan için can veren kahramanlarımızın emanetleriyle aynı sofrayı paylaşmanın onuru yaşıyoruz. Bu anlamlı programın düzenlenmesine katkı sağlayan ve katılım gösteren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Vali Çelik ve eşi Nermin Çelik, şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek onların duygu ve düşüncelerini dinledi, iftar programına katılımları için teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title