Vali Çelik: 'Jandarma, güvenin ve fedakarlığın temsilcisidir'

Niğde Valisi Cahit Çelik; Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çelik; mesajında jandarma teşkilatının milletin huzuru, devletin bekası ve kamu düzeninin sağlanması için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını vurguladı. Kuruluşundan bu yana vatan sevgisiyle yoğrulmuş kadrolarıyla görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın, köklü geçmişi, modern donanımı ve insan odaklı hizmet anlayışıyla ülkenin dört bir yanında başarıyla hizmet verdiğini belirten Vali Çelik; teşkilatın özellikle suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılığı, terörle mücadeledeki etkinliği ve toplumla kurduğu güven temelli ilişkiyle halkın gönlünde özel bir yer edindiğini ifade etti. Jandarma Teşkilatının teknolojiyi ve güncel gelişmeleri yakından takip eden yapısıyla hizmet kalitesini her geçen gün artırdığına dikkat çeken Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü gurur ve onurla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren Jandarma personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum." - NİĞDE