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Vali Çelik, "Hakkınıza Sahip Çıkın"

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Niğde Valisi Cahit Çelik, "Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar, üretici, tüketici ve ekonomiyi korumaktadır" dedi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, "Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar, üretici, tüketici ve ekonomiyi korumaktadır" dedi.

Niğde Valisi Cahit Çelik 'in 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Vali çelik mesajında; "Tüketici hakları, 9 Nisan 1985 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen "Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel Esaslar" başlığı altında evrensel bir boyut kazanmış, Ülkemizde de 1985 yılından beri her yıl 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kutlanıyor. Niğde Valisi Cahit Çelik, "Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar, üretici, tüketici ve ekonomiyi korumaktadır. Tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetler ilimiz ve ilçelerimizde Tüketici Hakem Heyetinin çalışmalarıyla etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Tüketici haklarının korunmasında ilk şartı, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve haklarına yeterince sahip çıkmaları olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Günümüzde bireylerin yaptığı tüketimin en az üretim kadar bilinçli ve doğru olması, ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde en önemli etkenlerden birisidir. Küçük yaşlardan başlayarak verilecek "Bilinçli Tüketici" eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket eden sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetleri de son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüketicilerimizin daha bilinçli hale gelmesi temennisiyle 'Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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