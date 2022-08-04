Vali Çelik'e, Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı

Kütahya Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısında Vali Ali Çelik'e fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi kararlaştırıldı.

Ağustos Ayı Belediye Meclisi toplantısında 4. madde olarak görüşülen, " Vali Ali Çelik'e fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi" konusunun müzakeresinde konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, " Yakın hemşehrimiz olmakla birlikte, tabi Kütahya nüfusuna kayıtlı olmadığı için emeklerinden dolayı Valimize böyle bir ödülü vermek istedik. Hakikatten birçok konunun çözümünde, Valimiz olarak elbette ki bunu görev olarak bilmektedir. Kurumların koordineli bir şekilde çalıştırılması, olağanüstü bir şekilde özellikle kültür varlıklarının yeniden kazandırılması, korunması konularında kendisinin çalışmalarından son derece memnunuz. İnşallah vereceğimiz paye ile kalan görev süresi boyunca güzel hizmetlere ortak olur düşüncesiyle Valimize, tüm Belediye Meclisi üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Kütahya Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada," Darulkurra'nın kamulaştırılmasıyla birlikte restorasyonunun yapılmasında, Kütahya Kalesi yenileme çalışmalarında, Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi ile diğer kültür varlıklarının Belediyeye kazandırılmasında, Şehrimizin adının duyurulması, tanıtılması, sosyal ve kültürel olarak ilerlemesinde katkı sağlamak adına verdiği desteklerden dolayı Kütahya Valisi Ali Çelik'e fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA