Haberler

Vali Çelik: "Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara daha güçlü devredeceğiz"

Vali Çelik: 'Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara daha güçlü devredeceğiz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünü milletçe gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünü milletçe gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Vali Çelik mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının, milli iradenin ve ortak değerlerin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma idealine olan bağlılığın simgesi olduğunu belirten Çelik, bu aziz emaneti korumanın ve gelecek kuşaklara güçlü bir Türkiye olarak devretmenin en büyük sorumluluk olduğunu ifade etti.

Vali Çelik, mesajında Türkiye'nin eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye kadar pek çok alanda Cumhuriyet sayesinde büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. Gençlerin bilimsel düşünceyle, çağın gereklerine uygun bilgi ve milli değerlerle donanması için önemli yatırımların sürdüğünü, vatandaşların modern sağlık hizmetlerine erişiminin artırıldığını ve üretim, sanayi ile teknoloji alanlarında kararlı adımların atıldığını söyledi.

Mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnet ve şükranla anan Vali Çelik, Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünü kutlayarak, ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin daim olmasını temenni etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı

Aman dikkat! TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.