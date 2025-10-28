Vali Çelik: 'Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara daha güçlü devredeceğiz'

Niğde Valisi Cahit Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünü milletçe gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Vali Çelik mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının, milli iradenin ve ortak değerlerin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma idealine olan bağlılığın simgesi olduğunu belirten Çelik, bu aziz emaneti korumanın ve gelecek kuşaklara güçlü bir Türkiye olarak devretmenin en büyük sorumluluk olduğunu ifade etti.

Vali Çelik, mesajında Türkiye'nin eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye kadar pek çok alanda Cumhuriyet sayesinde büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. Gençlerin bilimsel düşünceyle, çağın gereklerine uygun bilgi ve milli değerlerle donanması için önemli yatırımların sürdüğünü, vatandaşların modern sağlık hizmetlerine erişiminin artırıldığını ve üretim, sanayi ile teknoloji alanlarında kararlı adımların atıldığını söyledi.

Mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnet ve şükranla anan Vali Çelik, Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünü kutlayarak, ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin daim olmasını temenni etti. - NİĞDE