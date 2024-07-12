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Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 15 Temmuz Şehitlerini Anma Mesajı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Vali Çelik, Türk milletinin birlik ve beraberliğine kast eden hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen kahramanlık ve mücadeleyi vurgulayarak, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıp, hayatta olan gazilere sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

Niğde Valisi Cahit Çelik; 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

"Mükemmel bir varoluş mücadelesi sergileyerek, tüm dünyaya tek yürek olduğumuzda yenilmeyeceğimizi gösteren Türk milleti, gelecek nesillere miras olarak cesaretlerin ruhlarını, bu güzel vatanı emanet bırakmıştır" diyen Vali Çelik yayınladığı mesajında şunları söyledi;

"Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, ülkemizin bekasına kast ederek anayasal düzenimizi, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı hedefleyen hain (FETÖ/PDY) terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeye yönelik, alçak darbe girişiminde bulunulmuştur. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü İstiklali ve istikbali için kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz, kendi silahını yine kendi milletine doğrultan ihanet içerisindeki bu hainlere karşı, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokakları, meydanları doldurmuş, tankın, topun, helikopterlerin ve uçağın karşısında canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak, demokrasimize sahip çıkmıştır. Mükemmel bir varoluş mücadelesi sergileyerek, tüm dünyaya tek yürek olduğumuzda yenilmeyeceğimizi gösteren kahraman Türk Milleti, gelecek nesillere miras olarak cesaretlerini, ruhlarını, bu güzel vatanı emanet bırakmıştır. Bugün bize düşen en önemli görev ise 15 Temmuz 2016'da yapılan hain darbe girişimini, unutmadan ve gelecek nesillerimize unutturmadan şehitlerimizin kanı ile sulanmış vatan topraklarımızı aynı inanç ve azimle korumak, ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hain terör odaklarına karşı daima uyanık olmak, vatan ve millet uğruna verilen bu mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürmek olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Niğde'mizin gururu ve kahraman evladı Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir olmak üzere vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi 15 Temmuz Niğde Yerel Politika Haberler

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