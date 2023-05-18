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Vali Çelik açıkladı, Hatay'a 17 bin yeni konteyner daha

Vali Çelik açıkladı, Hatay'a 17 bin yeni konteyner daha

Yerel Haberler

Mesaisini Hatay'da sürdüren Vali Ali Çelik, bölge halkının daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için konteyner kentlerde çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Mesaisini Hatay'da sürdüren Vali Ali Çelik, bölge halkının daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için konteyner kentlerde çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

53 bin konteynerden 16 bininde depremzedelerin misafir edildiğini aktaran Vali Çelik, 17 bin konteynerin su ve elektrik bağlantılarının en kısa sürede tamamlanarak depremzedelerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Vali Ali Çelik, alanda kurulacak 20 bin konteyner için de altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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