Vali Çelik, 8 yaşındaki Sevde Elizan Gökçe'yi makamında misafir etti - Haberler

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Vali Çelik, 8 yaşındaki Sevde Elizan Gökçe'yi makamında misafir etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Çelik, 8 yaşındaki Sevde Elizan Gökçe'yi makamında misafir etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, kendisine sosyal medyadan ulaşarak vali olmak istediğini söyleyen 8 yaşındaki Sevde Elizan Gökçe'yi makamında misafir etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, kendisine sosyal medyadan ulaşarak vali olmak istediğini söyleyen 8 yaşındaki Sevde Elizan Gökçe'yi makamında misafir etti.

Sevde Elizan, Vali Çelik'in "Neden Vali olmak istiyorsun?" sorusuna, "İnsanlara, yaşlılara, çevreye, hayvanlara faydalı olmak için" yanıtını verdi.

Minik öğrenciyi ve ailesini tebrik eden Vali Çelik; istek, kararlılık, azim ve çok çalışarak birçok hedefine ulaşabileceğini söyledi. - KÜTAHYA

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