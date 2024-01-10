Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Çelik mesajında; " 10 Ocak tarihi, basın mensuplarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1961 yılından bu yana ülkemizde 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaktadır. Gazetecilik, mesai kavramı gözetmeksizin zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde objektif haberler ile halkın bilgilendirilmesini sağlayan, diğer taraftan da vatandaşların talep ve beklentilerini dile getiren bir meslektir.

Gece, gündüz demeden, her iklim şartında kamuoyunu bilgilendirmek adına görev yapan gazetecilerimiz, şüphesiz ki zor ve meşakkatli bir görevi icra etmektedirler. Aynı zamanda bir kamu hizmeti görevi de yerine getiren basın mensuplarımız, Devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi görmekte, basın ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılamaktadır.

Bu vesile ile başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bekası için canını veren tüm şehitlerimiz ile basın şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Basın-yayın kuruluşlarında çalışan tüm basın mensuplarımızın 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi. - NİĞDE