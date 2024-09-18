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Vali Canbolat'tan Gaziler Günü Mesajı: Şehitlik ve Gazilik Ruhunu Yüceltti

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, milletin bekasının şehitlik ve gazilik ruhuyla yetişen nesillerle mümkün olduğunu vurguladı. Şehitler ve gazilerin anısını yaşatarak, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Şehitlik ve gazilik makamını her şeyden üstün tutarak, destan yazmış bir medeniyetin mensupları olduğumuza dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Milletimizin bekası, şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Şehitlik ve gaziliğin önemine dikkat çeken Vali Canbolat, mesajında "19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanının verilişinin 103. yıl dönümünde, cumhuriyetimizin sönmeyen meşalesi kahraman gazilerimizin Şeref Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler ana ve babaların ellerine kına yakarak asker ocağına uğurladığı evlatlarına 'ya şehit ol ya gazi' diye öğütte bulunduğu, gencinden yaşlısına yekvücut olup şehitlik ve gazilik makamını her şeyden üstün tutarak bu topraklarda destan yazmış bir medeniyetin mensuplarıyız. Cennet vatanımızı şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlere emanet etmiştir. Gaziler Günü vesilesiyle bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmak bizim görevimizdir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal emanetine, nesilden nesile yaşatılan bir ruh ve anlayışla sahip çıkarak, çocuk ve gençlerimize daha güzel bir hayat, daha müreffeh bir ülke bırakmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmalıyız. Şu husus iyi bilinmelidir ki, milletimizin bekası şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bunun için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza başta Çanakkale Savaşı olmak üzere Sakarya'da, Dumlupınar'da yaşanan destanları ve ardındaki ruhu iyi anlatmalı, aziz vatanımızın kıymetini öğretmeliyiz. Bağımsızlık mücadelesinin her mecrada devam ettiğini unutmamak için bayrağımızı en ön safta dalgalandırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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