Haberler

Vali Canbolat'tan Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması

Vali Canbolat'tan Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle huzurevi sakinleriyle kahvaltı yaptı ve yaşlıların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Hülya Arslan Barut Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi'nde yaşlı vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi.

Yaşlılarla yakından ilgilenen Vali Canbolat, program boyunca samimi sohbetler gerçekleştirerek onların istek ve taleplerini dinledi. Kahvaltı programına Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da katıldı.

"Yaşlılarımız hayat rehberlerimizdir"

Kahvaltı sonrası kısa bir konuşma yapan Vali Canbolat, yaşlı bireylerin toplumun hafızası ve en değerli büyükleri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim, Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlanmakta. Biz de bugün Aymelek Derneği'nin Gündüz Yaşlı Bakım Evi'ne gelerek kıymetli büyüklerimizle kahvaltı yaptık. Kendilerine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diledik. Yaşlılarımız, bizim her zaman hayat rehberlerimiz. Onlara her şartta sahip çıkmalı, destek olmalıyız. Bizleri bu günlere getiren onlar. Unutmamalıyız ki bugünün gençleri, yarının yaşlıları olacak. Çocuklarımıza da büyüklerine saygı duymayı, birlikte yaşamayı ve hizmet etmeyi öğretmeliyiz. Tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum, hepsine huzur dolu bir ömür diliyorum"

Programda yaşlı çiftelere çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı'na katılır mı?

Gergerlioğlu'na açık açık sorduk: DEM, Cumhur İttifakı'na katılır mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.