Vali Canbolat'tan Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Hülya Arslan Barut Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi'nde yaşlı vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi.

Yaşlılarla yakından ilgilenen Vali Canbolat, program boyunca samimi sohbetler gerçekleştirerek onların istek ve taleplerini dinledi. Kahvaltı programına Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da katıldı.

"Yaşlılarımız hayat rehberlerimizdir"

Kahvaltı sonrası kısa bir konuşma yapan Vali Canbolat, yaşlı bireylerin toplumun hafızası ve en değerli büyükleri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim, Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlanmakta. Biz de bugün Aymelek Derneği'nin Gündüz Yaşlı Bakım Evi'ne gelerek kıymetli büyüklerimizle kahvaltı yaptık. Kendilerine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diledik. Yaşlılarımız, bizim her zaman hayat rehberlerimiz. Onlara her şartta sahip çıkmalı, destek olmalıyız. Bizleri bu günlere getiren onlar. Unutmamalıyız ki bugünün gençleri, yarının yaşlıları olacak. Çocuklarımıza da büyüklerine saygı duymayı, birlikte yaşamayı ve hizmet etmeyi öğretmeliyiz. Tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum, hepsine huzur dolu bir ömür diliyorum"

Programda yaşlı çiftelere çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN