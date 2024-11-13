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Vali Canbolat, Kuşadası'nda Muhtarlarla Toplandı

Vali Canbolat, Kuşadası'nda Muhtarlarla Toplandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya gelen Vali Yakup Canbolat, sorunları dinleyerek çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Yakup Canbolat, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valiliği koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nın son durağı Kuşadası oldu. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadalı mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Canbolat, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda "Vali Yakup Canbolat başkanlığında, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kuşadası ilçesinde yapılması istenilen çalışmalar, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı, istişarelerde bulunuldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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