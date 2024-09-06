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Aydın Valisi Canbolat, Kurtuluşun 102. Yıl Dönümünü Kutladı

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Aydın'ın milli mücadeledeki öncülüğüne ve halkının gösterdiği kahramanlığa değinen Vali Canbolat, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı. Aydın halkının birlik ve beraberlik içinde yürüttüğü kurtuluş mücadelesinin, tarih boyunca unutulmaması gerektiğini belirtti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, " Vermiş olduğu destansı mücadele ile bu cennet vatan topraklarımızın kurtuluş mücadelesine öncü olan; Milli Mücadele meşalesinin ilk alevlendiği, Efeler diyarı Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Milli Mücadele, Anadolu'nun her karış toprağına Yüce Milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde her türlü yokluk, kıtlık ve imkansızlık içerisinde Aziz Milletimizin bağımsız ve hür yaşama sevdası ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı Kurtuluş Savaşı, 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer ile taçlanmıştır. Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de güzide ilimiz Aydın'da verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir. Aydın'ın 27 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin ardından yediden yetmişe Aydın halkı; yurt savunmasında ve düşman işgalinin kırılmasında her türlü fedakarlığı göze alarak, birlik ve beraberlik içerisinde canları pahasına mücadele vermişlerdir. Aydın'ın kurtuluşu; bir halkın kendi kendine direnişe geçtiği, namusu, canı, toprağı ve özgürlüğü için savaştığı muhteşem direnişin sembolüdür. Efelerin ve Efe ruhlu Aydın halkının başı dik, alnı açık mücadelesidir. Aydın'ın kurtuluşu inancın, milli birlik ve beraberliğin zaferidir. Ne mutlu ki, milli mücadelenin başarıya ulaşmasıyla, Anadolu'nun her karış toprağı gibi Aydın da 7 Eylül 1922 tarihinde özgürlüğüne kavuşmuştur. Aydın ilimiz ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde bu mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız. Vatanımız için yazılan bu kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. O yıllarda vatan müdafaası için birleşen yüreklerimiz, bugün de aynı sevdayla, aynı ruhla, aynı inanç ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yüceltmek için çarpmaktadır. Geçmişimizden aldığımız bu güçle geleceğe doğru emin adımlarla ilerlerken Efeler diyarı Aydınlı Hemşerilerimin kurtuluş bayramını canı gönülden kutluyor; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu cennet vatanımızın savunmasında ve düşman işgalinin kırılmasında her türlü fedakarlığı göze alarak Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlük ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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