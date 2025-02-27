İmralı sürecinde kritik gün: 4 merkeze çağrı yapılacak

İmralı sürecinde kritik gün: 4 merkeze çağrı yapılacak
Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı

Bakan Fidan duyurmuştu! Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor

Vali Canbolat, ilk şehit öğretmen Akar'ın ailesine misafir oldu

Vali Canbolat, ilk şehit öğretmen Akar'ın ailesine misafir oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesinin ardından Aydın'da aile ziyaretleri gerçekleştiren Vali Yakup Canbolat, Türkiye'nin ilk şehit öğretmeni Şenol Akar'ın ailesine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesinin ardından Aydın'da aile ziyaretleri gerçekleştiren Vali Yakup Canbolat, Türkiye'nin ilk şehit öğretmeni Şenol Akar'ın ailesine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesinin ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat, eşi Ayşegül Canbolat ile birlikte aile ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede Vali Canbolat, Efeler ilçesinde ikamet eden Meliha-Hilmi Akar ailesini ziyaret etti. Şırnak'ın Yoğurtçular Köyü İlkokulu'nda 12 Kasım 1987'de teröristlerin saldırısında kaldığı okul lojmanında şehit edilen Türkiye'nin ilk şehit öğretmeni Şenol Akar'ın ailesine misafir olan Vali Canbolat, aileye huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu. Duygu dolu anların da yaşandığı ziyaret ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aile toplumun temel yapı taşıdır. Vali Yakup Canbolat, eşi Ayşegül Canbolat Hanımefendi ile birlikte, Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi çerçevesinde Meliha-Hilmi Akar ailesini ziyaret etti. Vali Canbolat, nazik misafirperverlikleri için Akar ailesine teşekkür ederek sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmelerini diledi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Borsa İstanbul yatırımcıları şok üstüne şok yaşıyor
img

Bildiğiniz Gülşen'i unutun! Makyajsız hali bomba
img

Top oynayan 5 yaşındaki çocuğu ezdi! Yakınları sinir krizi geçirdi
Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

Hollywood'un efsane aktörü, eşiyle birlikte ölü bulundu
Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem: Gizli geçitli VIP odalar
Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

Usta oyuncudan ekibe duygusal veda
Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi

Penaltının başına geçen milli futbolcumuz kabusu yaşadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.