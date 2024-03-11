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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Ayının Önemini Vurguladı

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve birlik beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu vurgulayarak, bu ayda büyüklerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Vali Canbolat, Ramazan ayının sevgi, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu güzel günler getirmesini diledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek "Ramazan ayı, yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği özel günlerdir" dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusuna dikkat çekti. Büyükleri ihmal etmemeye özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Canbolat; "11 ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu ay, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Oruç ibadetimizi eda ettiğimiz Ramazan ayı, aynı zamanda yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği özel günlerdir. Bu müstesna günlerde etrafımızı saran hoşgörü ve barış mesajlarını çok iyi idrak etmeli ve bu güzellikleri hayatımızın her anına yayabilmeliyiz. Ayrıca fakir, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizi, aziz şehitlerimizin emaneti kıymetli şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi, annelerimizi, babalarımızı ve tüm büyüklerimizi ihmal etmemeye bu ay daha çok özen göstermeliyiz. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında, kalplerimizden sevginin, sofralarımızdan bereketin, evlerimizden huzur ve saadetin eksik olmamasını, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşmayı, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni en içten duygularımla tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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