Vali Canbolat: 'Cumhuriyetimizi gelecek nesillere taşımayı sürdürüyoruz
Cumhuriyetin 102. yılını kutlayan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Cumhuriyetimizi aynı kararlılık ve azimle gelecek nesillere taşımayı sürdürüyoruz" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Cumhuriyetin aynı zamanda birlik ve beraberliğin, dayanışma ve kardeşliğin de teminatı olduğunu vurgulayan Vali Canbolat, mesajında "Tarihe altın harflerle kazınan bugün, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği gündür. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, milletimizin eşitlik, adalet ve özgürlük inancının en güçlü simgesidir. Cumhuriyet, bizlere yalnızca hak ve özgürlükler kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ve kardeşliğimizin de teminatı olmuştur. Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği fedakarlıkları ve kahramanlarımızın aziz hatırasını derin bir saygı ve minnetle yad ederek, bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi aynı kararlılık ve azimle gelecek nesillere taşımayı sürdürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakarlıklarıyla kazanılan Cumhuriyet, bizlere sadece bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda onu koruma, yaşatma ve geliştirme görevini de emanet etmiştir. Bu emanetin gereği, demokrasimize sahip çıkmak, özgürlüklerimizi korumak ve adaletin, eşitliğin, kardeşliğin hüküm sürdüğü bir Türkiye'yi geleceğe taşımaktır. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin özgürlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
