Vali Canalp, Sason muhtarlarını ağırladı

Batman Valisi Ekrem Canalp, valilik konutunda düzenlenen kahvaltıda, Sason ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Canalp, programda yaptığı konuşmada, muhtarlığın devletle halk arasındaki en güçlü bağ, en güçlü iletişim organı olduğunu ifade etti. Vali Canalp, "Bizim sahip olduğumuz en önemli müessese muhtarlık müessesesidir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, halkımız yerel yönetimlerde üst kademelere ulaşamıyor olsa bile mahallesinde olsun, köyünde olsun muhtarına her zaman ulaşır. Hepimiz şunu biliyoruz ki, eğer muhtarımızın ağzından bir şeyler dökülüyorsa o söz mahallenin, köyün sözüdür, ortak ifadesidir, ortak düşüncesidir. Biz, muhtarlarımıza, muhtarlık müessesemize her zaman için çok değer veriyoruz ve bir eylem planı çerçevesinde de sizde takip ediyorsunuz bu müesseseyi güçlü kılabilmek için her türlü çaba ve gayreti göstermeye devam ediyoruz. Burada sizlerle beraberiz, daha önce de diğer ilçelerdeki muhtar kardeşlerimizle burada beraber olduk. Hepinizin bildiği gibi bizler belli kamu hizmetlerini yapıyoruz. Su şebekesi döşüyoruz, kanalizasyon şebekesi yapıyoruz, yol yapıyoruz; pek çok hizmeti etkin şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Ama bu yetmiyor. Aynı zamanda gönüllerimizin de bir olması gerekiyor gönüllerimizin de bir kalması gerekiyor o birliği de sağlamak için de önce bir tanış olmamız gerekiyor. Tanış olduktan sonra da aramızdaki iletişimi diyaloğu sürekli kılacak yöntemi bulmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bugün bir arada bu kahvaltıda yan yana gelmektir. Bir sonraki aşamada eğer kabul buyurursanız ben de sizleri köylerinizde, mahallenizde ilgili daire müdürü arkadaşlarımla beraber ziyaret etmek isterim. O şeref o onur bize ait olacaktır. Hepinize davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Kahvaltıdan sonra Vali Canalp, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel