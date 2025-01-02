Vali Cahit Çelik'ten Regaip Kandili Mesajı

IHAAW155744-GEN/2-01-2025

- Vali Cahit Çelik: "3 aylara erişmenin huzurunu yaşıyoruz"

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Cahit Çelik, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çelik, rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan 3 aylara erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirterek, Regaip Kandili'nin gönüllerin arındığı, duaların kabul olduğu ve kardeşlik duygularının güçlendiği anlamlı bir gece olduğunu ifade etti.

Mesajında, bu özel günlerin birlik ve beraberliğin pekişmesi, sevgi ve hoşgörünün yayılması için bir fırsat olduğunu vurgulayan Çelik, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

(AG-Y)

2.01.2025 15: 59: 27 TSI

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