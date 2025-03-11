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Vali Cahit Çelik'ten 12 Mart mesajı

Vali Cahit Çelik'ten 12 Mart mesajı
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Niğde Valisi Cahit Çelik; 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini en güzel şekilde anlatan bu anlamlı günü gururla kutladıklarını ifade etti.

Niğde Valisi Cahit Çelik; 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini en güzel şekilde anlatan bu anlamlı günü gururla kutladıklarını ifade etti.

Vali Çelik mesajında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığı için her türlü fedakarlığı göze alabileceğini anlattığı dizelerinin bugün de yol gösterici olduğuna vurgu yaparak, İstiklal Marşı'nın milletimizin azmini ve inancını destanlaştırarak ebedi bir mirasa dönüştüğünü belirtti. "Bizlere düşen görev, İstiklal Marşı'nın anlamını en iyi şekilde kavrayıp, birlik ve beraberlik içinde ülkemize hizmet etmektir" diyen Vali Çelik, Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözünün bağımsızlığı korumanın ve güçlendirmenin büyük bir sorumluluk olduğunu hatırlattığını dile getirdi.

Vali Cahit Çelik, bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Marşı'nı kaleme alan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve vatan topraklarını canları pahasına savunan tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Ayrıca kahraman gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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