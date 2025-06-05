Vali Cahit Çelik: "Bayramlar, Birlik ve Beraberliğimizin Güçlü Bir Sembolüdür"

Vali Cahit Çelik: 'Bayramlar, Birlik ve Beraberliğimizin Güçlü Bir Sembolüdür'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının pekiştiği özel günler olduğuna dikkat çekti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının pekiştiği özel günler olduğuna dikkat çekti.

Milletçe toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna bir döneme girildiğini belirten Vali Çelik, Kurban Bayramı'nı karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi yüce değerlerin yaşatılmasına vesile olduğunu vurgulayan Vali Çelik açıklamasında şunları söyledi; "İçinde bulunduğumuz bayram günleri, yardımlaşmanın arttığı, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların geride bırakıldığı, birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyeye çıktığı zamanlardır. Bu özel günleri; kardeşlik hukukunu pekiştirmek, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve manevi değerlerimizi diri tutmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Kıymetli vatandaşlarım; bayram sevincinin burukluğa dönüşmemesi adına, özellikle trafik kurallarına uymanızı, yolculuklarınızda dikkatli olmanızı ve hem kendi can güvenliğinizi hem de sevdiklerinizin huzurunu riske atacak davranışlardan kaçınmanızı önemle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm Niğdeli hemşerilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Özgür Özel'e bir 'Akın Gürlek' soruşturması daha

Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi

CHP kurultayına ilişkin iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.