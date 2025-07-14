Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 15 Temmuz Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve milletimizin birlik ve bütünlüğüne yönelik en alçak teşebbüslerden biri olduğunu ifade etti.

Vali Çelik, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milyonlarca vatandaşın, vatanın dört bir yanında olduğu gibi Niğde'de de geleceğine sahip çıkarak darbecilere geçit vermediğini, milletin gösterdiği direnişin destansı bir kahramanlığa dönüştüğünü belirtti.

Vali Çelik mesajında; " Kahraman Türk milleti, o gece verdiği mükemmel varoluş mücadelesiyle, büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz demokratik kazanımları koruma kararlılığını ortaya koymuş; iç ve dış tüm tehditlere karşı bağımsızlık iradesinden asla taviz vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras; işte bu cesaret, bu ruh ve bu eşsiz vatandır. Bu uğurda omuzlarımıza yüklenen tarihi sorumluluk ise; 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve bu şanlı mücadeleyi aynı inanç, aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektir. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklara sahip çıkmak; birliğimize ve dirliğimize kast eden her türlü hain odağa karşı daima uyanık olmak, millet iradesine ve demokrasimize sonuna kadar sahip çıkmaktır" ifadelerine yer verdi.

Mesajının sonunda 15 Temmuz'un simge ismi, Niğde'nin gururu, kahraman Astsubay Ömer Halisdemir başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Vali Çelik, kahraman gazilere de sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek, "Vatanına, bayrağına, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadeleriyle mesajını tamamladı. - NİĞDE