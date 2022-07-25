Vali Buhara, tarihi 'Uzun Çarşı' esnafını ziyaret etti - Haberler

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Vali Buhara, tarihi 'Uzun Çarşı' esnafını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Buhara, tarihi 'Uzun Çarşı' esnafını ziyaret etti

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehrin tarihi Uzun Çarşısını ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehrin tarihi Uzun Çarşısını ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Tarihi Uzun Çarşıda alışveriş yapan Vali Buhara, esnaflara hayırlı işler diledi. Esnaflarımızın talep ve temennilerini dinleyen Vali Buhara, alışveriş için orada bulunan vatandaşlarla da sohbet etti. Vali Buhara; "Kadim şehir Kırşehir'imizin en önemli değerlerinden Tarihi Uzun Çarşı'sını dolaştık. Hepsi birbirinden müstesna esnaflarımızla tanışmak, sohbet etmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu çarşıda sadece ticaret değil ona ruh veren Ahilik Kültürü ve esnaflığın değerleri de yaşatılıyor" dedi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mete Buhara alışveriş Kırşehir Yerel Haberler

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