Vali Buhara sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikram etti

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sıcakların etkili olduğu şehirde parkta oynayan çocuklara dondurma ikramında bulundu.

Vali Buhara, Bahçelievler Mahallesi'nde parkta oynayan çocukların yanına giderek onlara dondurma ısmarladı. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Vali Buhara, "Çocuklar gülümseyince dünya güzelleşir. Parkta oynayan çocuklarımızla karşılaşınca birlikte gittik mahalle bakkalımızdan dondurmalarımızı aldık yedik, sohbet ettik. Bize verdiğiniz enerji için teşekkürler çocuklar" ifadelerine yer verdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Erzurum Şenkaya Ormanlı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret ederek dernek üyeleri ile çay içen Vali Buhara, "Candan ve samimi ağırlamaları için kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel ilimizin güzel insanlarına selam olsun" dedi. - KIRŞEHİR