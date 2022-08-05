Vali Buhara sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikram etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Buhara sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikram etti

Vali Buhara sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikram etti

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sıcakların etkili olduğu şehirde parkta oynayan çocuklara dondurma ikramında bulundu.

 - Güncelleme:

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sıcakların etkili olduğu şehirde parkta oynayan çocuklara dondurma ikramında bulundu.

Vali Buhara, Bahçelievler Mahallesi'nde parkta oynayan çocukların yanına giderek onlara dondurma ısmarladı. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Vali Buhara, "Çocuklar gülümseyince dünya güzelleşir. Parkta oynayan çocuklarımızla karşılaşınca birlikte gittik mahalle bakkalımızdan dondurmalarımızı aldık yedik, sohbet ettik. Bize verdiğiniz enerji için teşekkürler çocuklar" ifadelerine yer verdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Erzurum Şenkaya Ormanlı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret ederek dernek üyeleri ile çay içen Vali Buhara, "Candan ve samimi ağırlamaları için kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel ilimizin güzel insanlarına selam olsun" dedi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler Mahallesi Mete Buhara Kırşehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title