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Vali Buhara muhtarlarla bir araya geldi

Vali Buhara muhtarlarla bir araya geldi

Yerel Haberler

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkez ilçe ve Özbağ Beldesi Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkez ilçe ve Özbağ Beldesi Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

'Hizmet yolunda biriz beraberiz' diyen Vali Buhara; "Söz sırası muhtarlarımızda. Açık alan toplantımızda kurum amirlerimizle birlikte merkez ve Özbağ Beldesi mahalle muhtarlarımızın istek, dilek ve temennilerini dinledik. Hepimizi ilgilendiren bazı önemli hususlarda kendilerini bilgilendirdik" dedi. Devlet ile vatandaşlar arasındaki en önemli köprünün muhtarlar olduğunu belirten Vali Buhara; "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Yapacağımız her hizmette, vatandaş ile bağımızın en temel noktası konumunda olan Muhtarlarımızın desteğini görmek istiyoruz" diye konuştu.

Toplantı; muhtarların istek, dilek ve temennilerinin dinlenilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mete Buhara Kırşehir Yerel Haberler

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