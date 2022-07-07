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Vali Buhara muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Buhara muhtarlarla bir araya geldi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, il genelindeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, il genelindeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Buhara, Kırşehir'de mahalle ve köylere yönelik çalışmaların muhtarlarla birlikte yapılacağını söyledi. Toplantıda, kurum amirleri tarafından çeşitli konularda muhtarlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Muhtarlar, toplantının ardından, kurumlarca açılan stantlarda talep ve isteklerini ilgili kurumlara yazılı olarak bildirdiler. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mete Buhara Kırşehir Yerel Haberler

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