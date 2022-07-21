Vali Buhara, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl AFAD Müdürlüğü bina inşaatını inceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanı Hakan Kafkas ile 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün hizmet vereceği binanın inşaatında inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara ve Kafkas, Medrese Mahallesi'nde inşaatına başlanan bina ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Buhara, Kırşehir'de yapılan yatırımların takipçisi olduklarını ifade etti.

Proje kapsamında yapımı devam eden binada 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD İl Müdürlüğünün yanı sıra Kriz Merkezi ve Acil Durum Yönetim Merkezi birimleri bulunacak.