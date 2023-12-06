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Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, basın mensuplarıyla bir araya geldi

6 Aralık 2023 13:58 Son Güncelleme: 14:00 Abone Ol

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kars'ta görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda eğitim, spor ve diğer konular değerlendirildi.