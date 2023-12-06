Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kars'ta görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda eğitim, spor ve diğer konular değerlendirildi.
Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.
Basın mensuplarıyla tek tek tokalaşan Polat'a İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve Fatih Cemal Kiper'de eşlik etti.
Polis Evi'ndeki toplantıda eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, asayiş, güvenlik, turizm, yatırımlar, belediye çalışmaları, kış ve trafik tedbirleri vs. konularda değerlendirmelerde bulunuldu.
Vali Polat, gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen soruları tek tek cevapladı.
Polat, basın mensuplarıyla buluşmasında eğitim ve spora vurgu yaptı. KAFKAS Projesiyle Kars'ın eğitimde hak ettiği yere geleceğine dikkat çekti. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS