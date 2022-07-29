Vali Balcı, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı - Haberler

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Vali Balcı, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı

Vali Balcı, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı; bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram etti.

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ; bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca Muharrem ayının başlangıcı nedeniyle kent genelindeki 29 camide Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Program çerçevesinde Dursun Odabaşı Tıp Merkezi kampüsünde bulunan ve yapımı devam eden Tıbbiye Camii'ne gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, burada Cuma namazını eda etti. Cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikramında bulunan Vali Ozan Balcı, vatandaşların Muharrem ayı ve cumasını tebrik etti.

Cami cemaati ve vatandaşlarla bir süre ayakta sohbet eden Vali Ozan Balcı'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman eşlik etti.

Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler, aşure ikramının ardından buradan ayrıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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