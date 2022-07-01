Vali Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'le bir araya geldi - Haberler

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Vali Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'le bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'le bir araya geldi

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, görev yeri değişen Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'le bir araya geldi.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, görev yeri değişen Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'le bir araya geldi.

Vali Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Van'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek Vali Dr. Ozan Balcı'ya teşekkür etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Balcı Van Yerel Haberler

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