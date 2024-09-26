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Yeni Vali Önder Bakan, Şehit Ailesini Ziyaret Ettı

Yeni Vali Önder Bakan, Şehit Ailesini Ziyaret Ettı
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Amasya'nın yeni valisi Önder Bakan, göreve başladıktan hemen sonra Şehit Yüzbaşı Alper Kalem'in ailesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında şehit ailelerinden hayır duaları alan Bakan, esnafla da bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Vali Bakan, şehit ailelerinin toplum için çok değerli olduğunu vurguladı.

Amasya'nın yeni valisi Önder Bakan, göreve başlamasının ertesi günü Şehit Yüzbaşı Alper Kalem'in ailesini ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Ailenin yaşadığı İhsaniye Mahallesi'nde esnafları da dolaşan Vali Bakan, kıraathanede ikram edilen çaydan içip vatandaşı dinledi.

Eşi Elif Bakan'ın da yer aldığı şehit ailesi ziyaretinde şehidin babası Mehmet Ali Kalem ve annesi Sevim Kalem'in hayır dualarını alan Önder Bakan, "Şehit ailelerimiz başımızın tacı. Vatanımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

İhsaniye Mahallesi'nde kendisine görevinde başarılar dileyen esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Bakan, "Selam verdiğimiz her esnafımız ile vatandaşımızın samimi yaklaşımları bizleri ayrıca mutlu etti. Sohbetlerimizde Amasya'mız temel gündemimiz olurken vatandaşlarımızın çay ikramı da bu sıcak ve samimi atmosfere ayrı bir lezzet kattı. Nazik misafirperverlikleri için hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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