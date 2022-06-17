Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe temaslarına Viranşehir ile devam etti. Kurumları gezen ve vatandaşlarla buluşan Vali Ayhan, Eyyüp Nebi Sabır makamına giderek dua etti.

Vali Salih Ayhan, ilçe gezilerine kaldığı yerden devam ediyor. Göreve başladığı günden bu yana Suruç, Birecik, Halfeti, Akçakale, Hilvan ve Bozova ilçelerine giderek hem kurumları ziyaret eden hem de vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ayhan, Viranşehir'de de yoğun bir gün geçirdi. İlçe ziyaretine ilk olarak Kaymakamlık ile başlayan Vali Ayhan; burada kurumsal çalışmalar hakkında bilgi alarak, Kıbrıs Gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen şeref madalyalarını takdim etti.

Ardından Şehit Aileleri, Gaziler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret eden Vali Ayhan, Uluğbey Anaokulu inşaat alanında da incelemelerde bulundu. Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Ayhan, vatandaşların çay ikramına da eşlik etti. Viranşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde de yapılan çalışmalar hakkında brifing alan Vali Ayhan, programını hane ziyareti ile sürdürdü. Viranşehir Kaymakamlığı tarafından hizmete açılan Becerikli Kadınlar Merkezi'ne de geçen Vali Ayhan, burada kadınların el emeği ile yapılan ürünleri inceleyip, kadınlarla ilgili olan her türlü projeyi destekleyeceklerini belirtti.

Vali Ayhan, yoğun geçen Viranşehir programında son olarak Eyyüp Nebi Sabır makamında incelemelerde bulunup dua ederek tamamladı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel