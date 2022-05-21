Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti - Haberler

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Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretine Balıklıgöl civarındaki esnafla başladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretine Balıklıgöl civarındaki esnafla başladı.

Balıklıgöl platosu civarındaki esnafı ziyaret eden Vali Ayhan, vatandaşlarla sohbet edip, Mevlid-i Halil Cami-i şerifinde cuma namazını kılıp, namazın ardından cemaat ile görüştü. Balıklıgöl Halil-ül Rahman ve Aynzeliha gölünü de ziyaret edip, Şanlıurfa'nın turizm değeri Balıklıgöl, Hz. İbrahim'in doğduğu mağara ile Mevlid-i Halil camisini gezerek, ilgililerden bilgi alan Vali Ayhan, kültürün, müziğin ve lezzetin bir arada olduğu kadim şehir Şanlıurfa'nın değerlerinin önemine vurgu yaptı.

Vali Salih Ayhan, Balıklıgöl programının ardından Osmanbey Şehitliğini ziyaret etti. Vali Ayhan, "Bu topraklarda huzur içerisinde yaşıyorsak bunu, vatanı uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize borçluyuz. Kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Vali Ayhan'a gezileri sırasında İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Hasan Bilici, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Bekir Kılcı eşlik etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Salih Ayhan, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Cami, Yerel, Haberler

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