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Bilecik Valisi, Gazi Şükrü Cengiz'i Ziyaret Etti

Bilecik Valisi, Gazi Şükrü Cengiz'i Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, terörle mücadele sırasında mayına basarak yaralanan Gazi Şükrü Cengiz'i ziyaret etti. Vali Aygöl, devletin gazi ve şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, gazilerin fedakarlık hikayelerinin önemine dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da gazilere teşekkürlerini sundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1992 yılında terörle mücadele sırasında mayına basarak yaralanan Gazi Şükrü Cengiz'i ziyaret etti.

Vali Aygöl ve beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Gazi Şükrü Cengiz ailesine ziyarette bulundular. Devletin, gazi ve şehit ailelerin her zaman destekçisi ve yanında olduklarını söyleyen Vali Aygöl, "Gazilerimizin her biri, bu topraklara adanmış eşsiz bir fedakarlık hikayesinin kahramanıdır. Vatan için verilen mücadele, nesiller boyunca yüreklerde yaşamaya devam edecek" dedi.

İl Müdürü Türkoğlu ise; "Tüm gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Vatan size minnettar" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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