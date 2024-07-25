Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Halil Öktem'in yeğenini sünnet düğününde yalnız bırakmadı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Halil Öktem'in yeğenini mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Vali Şefik Aygöl, 1994 yılında Van'ın Başkale ilçesinde askerlik görevini yaptığı esnada şehit düşen Halil Öktem'in yeğeni Berat Öktem'i sünnet düğününde yalnız bırakmadı. Düğüne katılan Vali Aygöl, şehit ailesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Düğünden önce tüm şehitler için dualar edildi.

Şehit ailesinin mutluluğuna ortak olmaktan gurur duyduğunu belirten Vali Aygöl, "Bugün şehidimizin yeğeni Berat'ın sünnet düğününe gelerek mutlu günlerinde yanlarında olmak istedik. Bu mutluluğu bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor Berat'a hayatı boyunca başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK