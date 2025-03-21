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Vali Aygöl, Polis Adaylarıyla İftar Programında Buluştu

Vali Aygöl, Polis Adaylarıyla İftar Programında Buluştu
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, polis adaylarıyla iftar programında bir araya geldi, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarını vurguladı ve gençlere başarı dileklerinde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, il protokolü ile birlikte polis adaylarıyla iftar programında buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören kursiyer polislerle iftar programında bir araya geldi. Programda, polis adaylarıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Aygöl, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarını vurgulayarak, "Biz geceleri rahat uyuyalım diye birileri uyumuyor" ifadelerini kullandı. İftar programında, polis adaylarının eğitim süreci ve mesleğe adım atacakları günlere dair değerlendirmeler yapıldı. Vali Aygöl ve beraberindeki protokol üyeleri, geleceğin emniyet teşkilatına katılacak genç polis adaylarına başarılar dileyerek programı sonlandırdı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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