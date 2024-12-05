Üye Girişi
Haberler
Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

 Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek
TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Vali Aygöl, Özel Gereksinimli Rabia Efe'yi Ziyaret Etti

Vali Aygöl, Özel Gereksinimli Rabia Efe'yi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, özel gereksinimli bireylerin önemine dikkat çekerek, Rabia Efe ve ailesine destek olacaklarını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, özel gereksinimli Rabia Efe ve ailesine ziyarette bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve beraberinde kurum müdürleri ile Rabia Efe ve ailesine ziyarette bulunarak ailenin her zaman yanında ve destek olacaklarını vurguladı. Ziyaret sırasında aileyle sohbet eden Vali Aygöl, özel gereksinimli bireylerin toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Farklılıklarımızla güçlü, birlikte daha iyiyiz. Özel her birey, toplumumuzun değerli bir üyesidir" dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Rabia Efe'nin başarıları ve hayalleri hakkında konuşuldu, aileye destek olma konusundaki kararlılık bir kez daha ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Esad'ın kaplanı vuruldu
img

Yetenek yarışmasında yaşlı kadının dönüşümü izleyenlerin ağzını açık bıraktı
img

"150 bin Suriyeli kayıp" diyen Yerlikaya'nın akıbetlerine dair de bir tahmini var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları... Resmi Gazete bugün (5 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! ATV CANLI İZLE 5 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.