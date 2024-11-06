Üye Girişi
Haberler

Vali Aygöl, Okluca Köyü'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Vali Aygöl, Okluca Köyü'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Okluca Köyü'nde yapılan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek köylülerle bir araya geldi. Yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Aygöl, köylülerin mutluluğunu paylaştı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı Okluca Köyü'nü ziyaret ederek köy sakinleri ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Okluca Köyü'nde İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ardından köylülerle bir araya gelen Vali Aygöl, köylerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı. Aygöl, "Bilecikli hemşerilerimin çayı sıcak, gönlü geniş ve muhabbeti güzeldir. Yollar bitümlü sıcak karışım ile asfaltlanmış, su depoları ve hatları yenilenmiş. Hemşerilerimizin keyfi yerinde olunca bizler de daha mutlu oluyoruz ve çalışma azmimiz artıyor" dedi.

Oklucalı vatandaşlar, yolların asfaltlanması, su hatlarının yenilenmesi ve çeşitli altyapı iyileştirmelerinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirirken, köylerinde böylesine kapsamlı bir çalışmanın yapılmasından dolayı minnettar olduklarını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Donald Trump zafer konuşması yapıyor

Trump zafer konuşması yapıyor

 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı

Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak

Seçimi Trump ile birlikte takip eden Musk'tan olay paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Erhan Yazıcıoğlu biyografisi! Masterchef 6 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? HARRIS Mİ ÖNDE? ABD Başkanlık seçiminde hangi aday önde? ABD seçim sonuçları! Simpsonlar, ABD seçimi hangi bölümde? Simpsonlar kimin kazanacağını bildi mi? (VİDEO İZLE) Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de kaç tane eyalet var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.